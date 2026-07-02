Строительством стадиона в Воронеже за 20 млрд рублей займутся белорусы

Воронежские власти подвели итоги рассмотрения заявок на участие в конкурсе по заключению концессионного соглашения для строительства новой арены футбольного клуба «Факел» на месте Центрального стадиона профсоюзов. Согласно опубликованному протоколу, конкурс признан состоявшимся, однако победитель в документе пока не указан.
Из протокола следует, что комиссия сочла возможным заключить соглашение с инициатором концессии — белорусским ООО «Стройинжиниринг». Компания уже работала в Воронеже: она строила мегашколу и стадион «Факел» в Советском районе.
Заявки на участие также подавали ООО «Смоленск-Спорт», связанное с федеральной девелоперской ГК «Основа», и ООО «СК Трансрегион». Обе компании к конкурсу не допустили.
По данным протокола, «Смоленск-Спорт» указывал на готовность ВЭБ.РФ профинансировать участие компании в проекте в объеме не менее пяти процентов стоимости строительства. При этом окончательное решение предполагалось получить уже после заключения концессионного соглашения. Комиссия сочла такие сведения предположительными и не подтверждающими наличие финансирования. Кроме того, у комиссии возникли вопросы к подтверждению налоговой добросовестности заявителя.
«Трансрегион», в свою очередь, не представил полный комплект документов, включая выписку из ЕГРЮЛ, необходимую для подтверждения сведений о статусе юрлица.
Символический старт строительству нового стадиона в Воронеже 26 июня дали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. На тот момент конкурсная процедура еще находилась на стадии определения участника.
По проектной документации стадион планируется ввести в эксплуатацию к 1 июля 2029 года. Правительство Воронежской области оценивало стоимость строительства в 19,9 миллиарда рублей. Срок концессионного соглашения должен составить 96 месяцев.