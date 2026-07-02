Строительством стадиона в Воронеже за 20 млрд рублей займутся белорусы

По данным протокола, «Смоленск-Спорт» указывал на готовность ВЭБ.РФ профинансировать участие компании в проекте в объеме не менее пяти процентов стоимости строительства. При этом окончательное решение предполагалось получить уже после заключения концессионного соглашения. Комиссия сочла такие сведения предположительными и не подтверждающими наличие финансирования. Кроме того, у комиссии возникли вопросы к подтверждению налоговой добросовестности заявителя.