Полиция Краснодара напомнила о штрафах за купание в фонтанах

Не менее рискованно купаться и в фонтанах. Там используется техническая вода, которая не предназначена для контакта с кожей. Кроме того, опасность представляют сами конструкции: струи под высоким давлением способны нанести травмы, а элементы оборудования могут стать причиной ушибов и порезов.