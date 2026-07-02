Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани официально разрешили искусственно управлять осадками

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на своей сессии внесли изменения в региональный закон о развитии сельского хозяйства. Поправки инициированы губернатором и касаются создания «благоприятных погодных условий для агропрома».

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 83% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: Российская газета

В соответствии с этим документом теперь на Кубани официально разрешено проводить работы по искусственному регулированию осадков и защите растений от градобития. Конкретные функции по использованию этих технологий закреплены за министерством сельского хозяйства Кубани.

Как отметил в своем выступлении на заседании председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко, последние годы погода в крае крайне нестабильна. Особенно серьезный ущерб нанесла засуха прошлого года, когда несколько месяцев не было дождей — регион потерял значительный объем зерна.

По его словам, предугадать экстремальные погодные явления невозможно даже с современными технологиями, поэтому стихия остается для аграриев обстоятельством непреодолимой силы. Принятый закон позволит защитить экономику края от серьезных потерь урожая и минимизировать финансовые риски для бюджета.

Как уже рассказывала «РГ», похожие меры с прошлого года действуют в Ставропольском крае. В регионе поднимается в небо самолет-лаборатория Як-40 Росгидромета. Он обстреливает облака йодистым серебром, вызывая дожди для аграриев. Специалисты ждут подходящих облаков и «засевают» их, стимулируя осадки.