На Кубани официально разрешили искусственно управлять осадками

В соответствии с этим документом теперь на Кубани официально разрешено проводить работы по искусственному регулированию осадков и защите растений от градобития. Конкретные функции по использованию этих технологий закреплены за министерством сельского хозяйства Кубани.
Как отметил в своем выступлении на заседании председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко, последние годы погода в крае крайне нестабильна. Особенно серьезный ущерб нанесла засуха прошлого года, когда несколько месяцев не было дождей — регион потерял значительный объем зерна.
По его словам, предугадать экстремальные погодные явления невозможно даже с современными технологиями, поэтому стихия остается для аграриев обстоятельством непреодолимой силы. Принятый закон позволит защитить экономику края от серьезных потерь урожая и минимизировать финансовые риски для бюджета.
Как уже рассказывала «РГ», похожие меры с прошлого года действуют в Ставропольском крае. В регионе поднимается в небо самолет-лаборатория Як-40 Росгидромета. Он обстреливает облака йодистым серебром, вызывая дожди для аграриев. Специалисты ждут подходящих облаков и «засевают» их, стимулируя осадки.