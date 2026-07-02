Более трети ростовчан формируют финансовую подушку безопасности

В Ростове-на-Дону 37% жителей формируют финансовую подушку безопасности, следует из опросов экономически активного населения города, проведенных сервисом SuperJob.
Согласно исследованию, второй по популярности накопительной целью для жителей города является недвижимость: на нее копят 20% респондентов. Кроме того, 18% ростовчан откладывают на отпуск, 4% — на открытие собственного дела, 7% — на обучение, по 10% — на покупку дорогих вещей и медицинские услуги. На открытие бизнеса копят всего 4% горожан.
«Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели, а также на будущее детей. Женщины же чаще сообщают, что копят на отдых и собственное образование. Молодежь до 35 лет чаще готова экономить, чем те, кто старше, ради недвижимости, путешествий, автомобиля, медицинских услуг, крупных покупок, а также образования. Респонденты от 35 до 45 лет придают большое значение будущему детей. Граждане старше 45 лет ожидаемо выделяются интересом к пенсионным накоплениям», — уточняется в сообщении.
Всего 19% ростовчан придерживаются стратегии «активных трат», тогда как 47% горожан предпочитают экономию.