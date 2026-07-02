Более трети ростовчан формируют финансовую подушку безопасности

«Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели, а также на будущее детей. Женщины же чаще сообщают, что копят на отдых и собственное образование. Молодежь до 35 лет чаще готова экономить, чем те, кто старше, ради недвижимости, путешествий, автомобиля, медицинских услуг, крупных покупок, а также образования. Респонденты от 35 до 45 лет придают большое значение будущему детей. Граждане старше 45 лет ожидаемо выделяются интересом к пенсионным накоплениям», — уточняется в сообщении.