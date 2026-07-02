Дорогу к Дивееву отремонтировали на юге Нижегородской области

Напомним, с 2019 года благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные и качественные дороги») в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тысячи километров дорог, построено и реконструировано около 140 километров региональных трасс. Только в 2025 году в нормативное состояние приведён 761 километр дорожной сети при плане в 626 километров.