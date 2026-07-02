Ремонт аудиторий и общежитий КнАГУ закончится до конца года

В Комсомольском-на-Амуре государственном университете учатся 4 000 студентов. Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» скоро они смогут заниматься и жить в комфортных условиях. Так, ремонт университетских аудиторий и компьютерных классов завершится до 1 декабря. Сейчас подрядчики заливают полы и прокладывают инженерные сети, после чего начнется установка новой мебели и техники. До конца года завершится ремонт четырех этажей общежития — с 6-го по 9-й. Работы ведутся по графику, в чем лично убедился губернатор Дмитрий Демешин. Стоит отметить, что часть расходов на ремонт помещений КнАГУ взяли на себя местные предприятия. Так, Амурский судостроительный завод, «Полиметалл» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод оформят свои брендированные аудитории, чтобы заранее готовить себе сотрудников. Помимо этого, в КнАГУ уже действуют центр робототехники и лаборатория авиастроения, где студенты осваивают востребованные профессии. В следующем году краевые власти планируют привести в нормативное состояние другие аудитории КнАГУ, а также фасад здания университета.