Мэр Хабаровска поручил отремонтировать сквер «Сокольники» до 1 сентября

Этот сквер находится возле Парка мира в Краснофлотском районе Хабаровска. Его ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», так как он стал одним из трех победителей онлайн-голосования в прошлом году. За сквер «Сокольники» свои голоса отдали около 10 тысяч человек, участвовавших в опросе. Сейчас подрядчики завершили демонтаж земельного сооружения и подготовили площадку к дальнейшему благоустройству. Рабочие заняты строительством пешеходных дорожек. Кроме того, уже частично установлены малые архитектурные формы, а на теннисном корте осталось уложить асфальт и резиновое покрытие. С инспекцией на объект приехал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он пообщался с подрядчиками и поставил им четкую задачу: закончить ремонт сквера «Сокольники» до 1 сентября этого года. По мнению градоначальника, подрядная организация справится с задачей, так как она работает очень активно. Также Сергей Кравчук попросил подрядчиков высадить в сквере благородные деревья: серебристый тополь, березу, цветущие деревья и кустарники, яблоню, боярышник, сливу и абрикос. Все они хорошо приживаются в дальневосточном климате. После окончания ремонта мэр краевой столицы пообещал провести в этом сквере субботник. Добавим, что в этом году в Хабаровске также будут благоустроены еще два сквера, вошедших в первую тройку по итогам прошлогоднего голосования. Это сквер воинов-арсенальцев, расположенный возле остановки «Школа № 38», и сквер русских сказок на улице Калараша. На ремонт трех скверов выделено 70 млн рублей.