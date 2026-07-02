Три жителя Хабаровского края вышли в финал конкурса «Моя страна — моя Россия»

Стали известны имена финалистов XXII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году на конкурс поступило более 80 тысяч заявок из 89 регионов России и зарубежья, в финал вышли 321 участник. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди них трое представителей Хабаровского края в возрастной категории до 18 лет.
Как отметил генеральный директор платформы Андрей Бетин, за каждой заявкой стоит конкретная инициатива, а финалисты прошли многоуровневую экспертную оценку. Работы проверяли три тысячи специалистов, при этом эксперты не оценивали проекты из своих регионов.
В финале 2026 года Хабаровский край представляют:
Степан Овсянников (студент Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре) в номинации «Мое здоровье» с проектом по совершенствованию охраны труда на предприятии «Амурсталь» с внедрением цифровых и профилактических мер снижения профрисков.
Матвей Батенев (учащийся гимназия № 7 г. Хабаровск) в номинации «Научно-технологическое лидерство» c проектом по разработке пневматического трекера для плавучих солнечных установок, повышающего эффективность генерации энергии.
Маргарита Самар (студентка строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре) в номинации «Единство народов» с проектом видеоклипа к нанайской колыбельной для сохранения языка и фольклора через цифровые форматы.
Финальная защита пройдет в формате пятиминутной презентации проекта с последующими вопросами экспертов. После конкурса победители и финалисты будут приглашены в Елец — город со статусом «Город молодежи 2026» на образовательный форум, где смогут доработать инициативы с наставниками.
Для победителей предусмотрены стажировки, денежные премии и призы партнеров.