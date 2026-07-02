Три жителя Хабаровского края вышли в финал конкурса «Моя страна — моя Россия»

Стали известны имена финалистов XXII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году на конкурс поступило более 80 тысяч заявок из 89 регионов России и зарубежья, в финал вышли 321 участник. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди них трое представителей Хабаровского края в возрастной категории до 18 лет.