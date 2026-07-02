Ловелас остепенился. 50 лет секс-символ Павел Деревянко отмечает в Таганроге

2 июля 2026 года уроженцу Таганрога Павлу Деревянко исполнилось 50 лет. За плечами у него сотни ролей, симпатия зрителей и статус главного холостяка российского кино.
Всё изменилось, когда в августе прошлого года актёр впервые женился. Его избранницей стала основатель собственного бренда одежды Зоя Фуць. Какой путь прошёл Деревянко от студенческих судимостей и «открытого брака» до безумной любви и звания примерного семьянина, выяснил в материале rostov.aif.ru.
Хулиган и бунтарь.
Павел родился в Таганроге в простой семье. Ни об актёрстве, ни о сцене дома не помышляли. С юности он любил спорт и танцы, а школьные уроки считал лишь скучной повинностью. Отношения с педагогами не сложились: трудного подростка оставили на второй год, после чего он и вовсе бросил учёбу.
Начался период поисков себя: не вышло с медициной, не заладилось в кулинарном училище. Вместо создания десертов Павлу пришлось драить котлы и чистить картошку, чего он не выдержал и ушёл. Кратковременными были и другие увлечения: месяц промучился с профессией парикмахера, потом собирался стать культуристом, но всё было не то. Себя он нашёл только в театральной студии.
В 20 лет Павел поступил в ГИТИС. Столица затянула его в свои сети. Бурная молодость, ночные вечеринки и отсутствие границ привели к тому, что будущая звезда кино оказалась на грани тюрьмы. Павел никогда не пытался приукрасить своё прошлое. Он рассказывал, что подрабатывал официантом, где и попался на торговле запрещёнными веществами. Но отделался условным сроком.
Освободившись от бесов молодости, Павел с головой ушёл в профессию. «Бой с тенью», «Есенин», «Оттепель», «Обратная сторона Луны» — он стал известным артистом. Сейчас его фильмография насчитывает более 160 работ.
Открытые отношения.
В личной жизни Деревянко закрепил за собой репутацию главного ловеласа. Долгие годы он считал, что традиционная семья — это не его. Дольше всего рядом с ним была режиссёр Дарья Мясищева, подарившая ему двух дочерей. Их союз был далёк от классики: они практиковали «открытые отношения», жили порознь и не ограничивали свободу друг друга. Точку в этих отношениях поставила пандемия и самоизоляция, которая показала, что под одной крышей им тесно.
Были и другие романы, например, с моделью Верой Гоппен, но все они заканчивались, как только речь заходила о серьёзных обязательствах.
Всё изменилось осенью 2021 года. Девушка по имени Зоя Фуць, переехавшая в Москву из Красноярска и пережившая развод с нефтяником Орестом Фуцем (у неё остались два сына-погодки), набралась смелости и сама написала Павлу. К сообщению она приложила скриншот его откровенной постельной сцены из сериала «Беспринципные» с ироничным комментарием. Павел ответил. Так началась переписка, переросшая в любовь.
Зоя боялась снова создавать семью, но Деревянко смог вернуть ей доверие к мужчинам. А весной 2025 года, прямо на стадионе при тысячах зрителей, он встал на одно колено и предложил ей руку и сердце. 8 августа 2025 года они официально расписались.
Юбилей на малой родине.
Свою новую, спокойную жизнь Павел сочетает с любовью к родному Таганрогу. Столичная суета его давит, а приморский город наполняет силой. Именно туда, в большой дом, он, по его рассказам, уже шестой год подряд стягивает родных и друзей, чтобы отметить день рождения.
К слову, таганрогские дворы и энергетика южан — это отдельная история. Недавно актёр решил провести промоакцию нового сериала. У подъезда, где прошло его детство, установили фигуру из папье-маше, изображающую самого Деревянко. Актёр честно предупреждал: сходство отдалённое, но не учёл одного — энергетики земляков.
«Сразу начались споры: “Что это? Тут же мусорные баки!”. Кто-то из соседей вспомнил: “А он ведь здесь в баскетбол играл”. В итоге один мужчина выхватил из композиции статуэтку “Оскара” и убежал, ему кричали: “Верни немедленно!”. Начался настоящий хаос. К вечеру “Павел Деревянко” был буквально разорван на части. Вот такая она, народная любовь», — смеялся артист, рассказывая об этом в пресс-центре «АиФ-Ростов».
Этот курьёз как нельзя лучше иллюстрирует, как Павел видит своих земляков.
«Южане — люди мощные, глубокие и яркие. Мы шумные, открытые, очень заряженные», — убеждён он.
Эту энергию Деревянко хочет направить на благо родного края. В его планах — семейный фестиваль, организация субботников. Недавно он открыл клуб продюсеров. Актёр рассказывал в пресс-центре «АиФ-Ростов», что для него важно не терять детской открытости и искренности по отношению к людям.
«Тот самый пацан, которым я был, никуда не делся, он живёт во мне, и я его культивирую. Считаю, это важно для любого творческого человека, да и не только. Нужно найти, рассмотреть и беречь эту часть себя», — подчеркивал Павел.
Он отмечал, что приезжает в Таганрог с огромной благодарностью и удовольствием.
«Этот город наполняет меня силой. В столице много внутренней суеты, она даёт о себе знать, давит. А в Таганроге всё иначе: здесь я успокаиваюсь, здесь другой ритм и другая атмосфера», — делился Павел.
В свои 50 лет Павел Деревянко не собирается сбавлять обороты. Он прошёл путь от парня с криминальными замашками и страхом перед обязательствами до человека, который заботится о своей семье и не забывает малую родину.