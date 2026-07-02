Ловелас остепенился. 50 лет секс-символ Павел Деревянко отмечает в Таганроге

В личной жизни Деревянко закрепил за собой репутацию главного ловеласа. Долгие годы он считал, что традиционная семья — это не его. Дольше всего рядом с ним была режиссёр Дарья Мясищева, подарившая ему двух дочерей. Их союз был далёк от классики: они практиковали «открытые отношения», жили порознь и не ограничивали свободу друг друга. Точку в этих отношениях поставила пандемия и самоизоляция, которая показала, что под одной крышей им тесно.