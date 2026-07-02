Филиал Третьяковки приглашает на бесплатный показ фильма о Калининграде

В калининградском филиале Третьяковки состоится бесплатный показ документального фильма «Полет над Калининградом», 12+ (Россия, 2023) ко Дню города. Зрителей собирают 5 июля к 14:00, сообщает пресс-служба филиала.
Фильм снят с помощью квадрокоптеров, чтобы показать масштаб и объекты. В кадре — замки Инстербург, Прейсиш-Эйлау и Бальга, живописные руины и сохранившиеся постройки, Куршский залив и коса.
Вход свободный, регистрация здесь.
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