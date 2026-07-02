В Севастополе открылся второй семейный МФЦ

Открытие стало возможным благодаря победе Севастополя в конкурсном отборе инновационных социальных проектов, который проводился Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, под патронатом Минтруда России. Полученный грант позволил городу реализовать проект в полном объеме. Первый семейный МФЦ был открыт в декабре прошлого года на улице Дзигунского, 19. Второму семейному МФЦ будет значительно проще, поскольку у него есть возможность перенять опыт у первого МФЦ. С момента запуска первого МФЦ уже обратились десятки семей. Среди них — родители детей-инвалидов, семьи участников СВО, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто столкнулся с вопросами воспитания детей или внутрисемейными конфликтами. Напомню, что основной принцип работы МФЦ — это предоставление услуг в режиме «одного окна». Такой формат позволяет обеспечить комплексное обслуживание граждан — получение необходимых услуг и консультаций, что существенно сокращает временные затраты и упрощает процедуру получения соцподдержки, — отметила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина. Главная идея работы центров — не разовая помощь, а системное сопровождение семьи в разных жизненных ситуациях. В МФЦ собрана команда специалистов широкого профиля — юристы, психологи, педагоги. Например, беременные женщины смогут разобраться, какие выплаты им положены, молодые родители — получить рекомендации по воспитанию, а если в семье назрели конфликты, специалисты помогут найти пути их разрешения. Развитие семейных МФЦ — это еще один шаг к тому, чтобы каждая семья чувствовала заботу и поддержку государства. И конечно, тут также, как и в первом МФЦ, будут реализовываться меры поддержки в рамках нацпроекта «Семья», — уточнила директор Центра социальной помощи семье и детям Ирина Мочалова. В новом Семейном МФЦ работают кабинет социальных услуг и социального сопровождения, комната матери и ребенка, кабинет психологической разгрузки, кабинет первичного приема семьи, зона цифровых сервисов, кабинет экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, пространство для творчества и детский уголок.