На трассе под Воронежем неожиданно посреди дороги заглох автомобиль «Лада Гранта»

1 июля примерно в 12.00 инспекторы ДПС заметили на 300-м километре автодороги «Каспий» в Панинском районе Воронежской области стоящий на обочине автомобиль «Лада Гранта» с включенной аварийкой. 67-летний водитель рассказал, что следовал в Воронеж, но машина неожиданно заглохла. Он пробовал ее завести, но безрезультатно.