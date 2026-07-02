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На трассе под Воронежем неожиданно посреди дороги заглох автомобиль «Лада Гранта»

На помощь водителю сломавшейся машины пришли автоинспекторы.

1 июля примерно в 12.00 инспекторы ДПС заметили на 300-м километре автодороги «Каспий» в Панинском районе Воронежской области стоящий на обочине автомобиль «Лада Гранта» с включенной аварийкой. 67-летний водитель рассказал, что следовал в Воронеж, но машина неожиданно заглохла. Он пробовал ее завести, но безрезультатно.

Полицейские осмотрели автомобиль и поняли, что вне мастерской проблему не решить. Поэтому организовали буксировку неисправной машины до ближайшего автосервиса.

В случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП) звоните по единому номеру «112». Также вы можете обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

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