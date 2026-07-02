Победителями чемпионата «Абилимпикс» стали 63 участника СВО

«“Абилимпикс” входит в созвездие чемпионатного движения по профмастерству наравне с чемпионатом “Профессионалы”, финалы которого пройдут в Калуге и Санкт-Петербурге, и чемпионатом высоких технологий, финал которого состоится в Великом Новгороде. Он реализуется в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети” и позволяет строить доступную среду, раскрывать таланты и находить работодателей. Все это поможет вам занять достойное место в авангарде российской экономики. Вы подлинная элита России — это недавно на съезде партии “Единая Россия” сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин», — заявил вице-премьер.