Победителями чемпионата «Абилимпикс» стали 63 участника СВО

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил победителей чемпионата по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». В их число вошли 63 конкурсанта, сообщили в кабмине.
Зампред правительства отметил, что в этот раз участниками, экспертами и наставниками стали около 1 тыс. человек со всей России. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом сезоне.
«“Абилимпикс” входит в созвездие чемпионатного движения по профмастерству наравне с чемпионатом “Профессионалы”, финалы которого пройдут в Калуге и Санкт-Петербурге, и чемпионатом высоких технологий, финал которого состоится в Великом Новгороде. Он реализуется в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети” и позволяет строить доступную среду, раскрывать таланты и находить работодателей. Все это поможет вам занять достойное место в авангарде российской экономики. Вы подлинная элита России — это недавно на съезде партии “Единая Россия” сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин», — заявил вице-премьер.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь подчеркнул, что для участников чемпионата и их детей предусмотрены особые возможности при поступлении в колледжи и техникумы, включая преимущественное право на зачисление.
В ходе рабочей поездки Дмитрий Чернышенко также оценил ход приемной и летней детской оздоровительной кампаний, инфраструктуру Казанского национального исследовательского технологического университета, Казанского педагогического колледжа и лагеря «Молодая гвардия».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.