В Красноярске почти на половину отремонтировали участок Красраба

В Красноярске на 40% отремонтировали участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — речь идет об отрезке от дома № 163 до Предмостной площади. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на мэрию, подрядчики демонтировали старый асфальт, установили бортовой камень и уложили первый слой дорожного покрытия. Сейчас на тротуарах по нечетной стороне укладывают новую брусчатку, роют траншеи под линии освещения.
Также в планах высадить 125 деревьев, кустарники и сформировать живую изгородь. При этом, как показала проверка, к работам «есть отдельные замечания».
— Были замечания по ремонту лестниц, примыкающих к проспекту. Обсудили вопрос понижения входных групп у коммерческих объектов, — говорит руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.
Работы идут в рамках преображения краевого центра к 400-летию.
Добавим, что возле монумента «Кандальный путь» планируется оформить мемориальную зону, сделать кафе с летними террасами, детские площадки, арт-зону с качелями. Также появится небольшой сквер для спокойного отдыха.