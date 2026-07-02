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В Красноярске почти на половину отремонтировали участок Красраба

Благоустройство участка проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» выполнено на 40%

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на 40% отремонтировали участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — речь идет об отрезке от дома № 163 до Предмостной площади. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на мэрию, подрядчики демонтировали старый асфальт, установили бортовой камень и уложили первый слой дорожного покрытия. Сейчас на тротуарах по нечетной стороне укладывают новую брусчатку, роют траншеи под линии освещения.

Также в планах высадить 125 деревьев, кустарники и сформировать живую изгородь. При этом, как показала проверка, к работам «есть отдельные замечания».

— Были замечания по ремонту лестниц, примыкающих к проспекту. Обсудили вопрос понижения входных групп у коммерческих объектов, — говорит руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

Работы идут в рамках преображения краевого центра к 400-летию.

Добавим, что возле монумента «Кандальный путь» планируется оформить мемориальную зону, сделать кафе с летними террасами, детские площадки, арт-зону с качелями. Также появится небольшой сквер для спокойного отдыха.