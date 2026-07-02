В Красноярске почти на половину отремонтировали участок Красраба

В Красноярске на 40% отремонтировали участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — речь идет об отрезке от дома № 163 до Предмостной площади. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на мэрию, подрядчики демонтировали старый асфальт, установили бортовой камень и уложили первый слой дорожного покрытия. Сейчас на тротуарах по нечетной стороне укладывают новую брусчатку, роют траншеи под линии освещения.