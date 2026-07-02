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Модный завтрак в нижегородском кафе обернулся для посетителей сальмонеллёзом

В инфекционную больницу также попал ребенок.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцы попали в больницу с подозрением на сальмонеллёз после посещения кафе на улице Алексеевской. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».

Посетители заведения заказали «Капитанский завтрак» с яйцами и куриными колбасками. Через 4−6 часов у них появились рвота, диарея и даже потеря сознания: мужчина падал в обморок два раза. В инфекционную больницу попал и ребенок, который завтракал в кафе вместе с отцом.

Врачи заподозрили у пациентов острую инфекцию, вызванную сальмонеллами. Сейчас предприятие общественного питания закрыто якобы на ремонт. Владелица заведения отказалась комментировать случившееся. Пострадавшие намерены добиваться закрытия кафе.

Отмечается, что еда в заведении уже становилась причиной недомогания клиентов. В 2024 году, например, на больничной койке оказался мужчина. Известно, что он даже похудел на 12 кг.

Ранее мы писали, что 6 человек отравились на заводе в Заволжье. Они почувствовали химический запах и ухудшение самочувствия.