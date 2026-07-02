Модный завтрак в нижегородском кафе обернулся для посетителей сальмонеллёзом

Посетители заведения заказали «Капитанский завтрак» с яйцами и куриными колбасками. Через 4−6 часов у них появились рвота, диарея и даже потеря сознания: мужчина падал в обморок два раза. В инфекционную больницу попал и ребенок, который завтракал в кафе вместе с отцом.