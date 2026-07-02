В Калининградской области нашли янтарный самородок возрастом 40 млн лет

По данным комбината, непрозрачным внутренний слой сделали пузырьки воздуха, попавшие в смолу миллионы лет назад. «Юбиляр» сформировался около 40 млн лет назад, когда живица древней сосны заполнила полость в стволе и со временем затвердела. Благодаря этому в камне сохранился природный «слепок» дерева. Такие находки считаются редкими из-за размера, возраста и сочетания сразу двух разновидностей балтийского янтаря.