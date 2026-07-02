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В Калининградской области нашли янтарный самородок возрастом 40 млн лет

Первый крупный образец года получил имя «Юбиляр».

Источник: Клопс.ru

На Калининградском янтарном комбинате добыли первый в 2026 году крупный самородок весом 1,55 кг. Об этом пресс-служба предприятия сообщает в четверг, 2 июля.

Находку назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Её размер составляет 21 на 16 см, форма напоминает овал. Образец отличается необычным строением: сердцевина у него матовая, медового оттенка, а внешняя оболочка — прозрачная. Внутри сохранились фрагменты древнего леса, в том числе кора дерева и насекомые.

По данным комбината, непрозрачным внутренний слой сделали пузырьки воздуха, попавшие в смолу миллионы лет назад. «Юбиляр» сформировался около 40 млн лет назад, когда живица древней сосны заполнила полость в стволе и со временем затвердела. Благодаря этому в камне сохранился природный «слепок» дерева. Такие находки считаются редкими из-за размера, возраста и сочетания сразу двух разновидностей балтийского янтаря.

Справка: АО «Калининградский янтарный комбинат» входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех.

На Калининградском янтарном комбинате во время сортировки нашли янтарь с отпечатком доисторического дуба. Рисунок застыл на поверхности камня десятки миллионов лет назад, когда реликтовая смола ещё была вязкой. До наших дней дошёл фрагмент размером 5,8 на 2,1 см.