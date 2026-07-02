В Севастополе действуют 24 детских сада

Решение принято для оптимизации ресурсов и снижения нагрузки на социальные объекты в условиях временных ограничений, а также с учетом сокращения числа детей, посещающих детские сады. Из 75 детских садов города работает треть — 24 учреждения. Их выбирали по проектной мощности и фактической посещаемости. В качестве дежурных определялись наиболее крупные детские сады, состоящие из двух и более корпусов. Департамент образования и науки проработал механизм перевода детей в пределах микрорайонов. Мы оценили мощности дошкольных учреждений, посещаемость детей, учли и то, что в летний период посещаемость детей низкая, в связи с тем, что родители ходят в отпуска, забирают детей на оздоровление. Сейчас из 19,5 тысяч воспитанников детских садов посещают наши учреждения порядка 5 тысяч. Если количество детей будет увеличиваться, будем открывать еще корпуса, чтобы принять всех деток, чьи родители выходят на работу. Функционирование садов и создание условий для детей идет в соответствии с санитарными нормами. Ребята получают необходимое питание и заботу, — пояснила заместитель директора департамента образования и науки Елена Андрус. Дети, которым требуется диетическое питание по показаниям врачей, получают такое питание и в дежурных садах. Для ребят с особыми потребностями образования и воспитания созданы отдельные группы, с ними занимаются педагоги. С детьми занимаются как воспитатели принимающей стороны, так и родные воспитатели и нянечки из своих садиков.
Сотрудники детских садов, работа которых временно приостановлена, получат зарплату в полном объеме. Многие из них традиционно уходят в летние отпуска, поэтому все отпускные выплаты также обеспечены.
В дежурных садах запустили родительские чаты для оперативной связи с родителями. Департамент образования и науки и администрации садов реагируют на все обращения и при необходимости вносят коррективы. Наш детский сад № 127 принимает не только своих воспитанников, но и ребят из детских садов № 107, 114, 118. Дети распределены по корпусам, у всех есть свои группы, площадки для прогулок, места для укрытия в случае сигналов об опасности. Дети и педагоги обеспечены всем необходимым. Нам очень приятно, что наши гости — родители и воспитанники других детских садов — вчера нам сказали, что у нас очень вкусное питание. Мы стараемся, — поделилась заведующая детским садом № 127 Ирина Майорова. При возникновении вопросов родители могут позвонить в отдел дошкольного образования по телефону