В Севастополе действуют 24 детских сада

Решение принято для оптимизации ресурсов и снижения нагрузки на социальные объекты в условиях временных ограничений, а также с учетом сокращения числа детей, посещающих детские сады. Из 75 детских садов города работает треть — 24 учреждения. Их выбирали по проектной мощности и фактической посещаемости. В качестве дежурных определялись наиболее крупные детские сады, состоящие из двух и более корпусов. Департамент образования и науки проработал механизм перевода детей в пределах микрорайонов. Мы оценили мощности дошкольных учреждений, посещаемость детей, учли и то, что в летний период посещаемость детей низкая, в связи с тем, что родители ходят в отпуска, забирают детей на оздоровление. Сейчас из 19,5 тысяч воспитанников детских садов посещают наши учреждения порядка 5 тысяч. Если количество детей будет увеличиваться, будем открывать еще корпуса, чтобы принять всех деток, чьи родители выходят на работу. Функционирование садов и создание условий для детей идет в соответствии с санитарными нормами. Ребята получают необходимое питание и заботу, — пояснила заместитель директора департамента образования и науки Елена Андрус. Дети, которым требуется диетическое питание по показаниям врачей, получают такое питание и в дежурных садах. Для ребят с особыми потребностями образования и воспитания созданы отдельные группы, с ними занимаются педагоги. С детьми занимаются как воспитатели принимающей стороны, так и родные воспитатели и нянечки из своих садиков.