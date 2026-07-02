На реке Куртюге в Нижегородской области установили 188 нерестовых гнезд

Специалисты установили 188 нерестовых гнезд в районе устьевого участка реки Куртюги в Нижегородской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Нерестовое гнездо представляет собой пучок из трех еловых ветвей длиной 65−80 см, связанных между собой капроновым шпагатом. Искусственные нерестилища размещаются в виде гирлянды из еловых веток в два яруса. При проверке на всех гнездах присутствовала икра, при этом плотность кладки варьировалась от 35 до 265 икринок на квадратный сантиметр. В общей сложности на 188 установленных нерестилищах отложено 291 млн 588 тыс. икринок.
«На протяжении трех лет с апреля по июнь на Горьковском водохранилище проводится работа по созданию искусственных нерестилищ. В этом году установили 188 искусственных нерестовых гнезд вдоль береговой полосы протяженностью 4,2 километра. Прирост промысловой биомассы составил более 5 тонн, что на 3,5 тонны больше, чем при нересте на природный субстрат аналогичной площади», — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.