На реке Куртюге в Нижегородской области установили 188 нерестовых гнезд

Нерестовое гнездо представляет собой пучок из трех еловых ветвей длиной 65−80 см, связанных между собой капроновым шпагатом. Искусственные нерестилища размещаются в виде гирлянды из еловых веток в два яруса. При проверке на всех гнездах присутствовала икра, при этом плотность кладки варьировалась от 35 до 265 икринок на квадратный сантиметр. В общей сложности на 188 установленных нерестилищах отложено 291 млн 588 тыс. икринок.