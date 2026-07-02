Двух подростков спасли на реке Кама в Перми

Спустя некоторое время в том же месте рыбаки, проходившие рядом на лодке, обнаружили второго 14-летнего мальчика примерно в 40 метрах от берега. Он находился без сознания. Мужчины смогли спасти его и передали медикам. Второго пострадавшего также госпитализировали, его личность пока не установлена.