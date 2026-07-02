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За сутки донские спасатели потушили 25 пожаров

260 человек и 65 машин задействовали в Ростовской области для ликвидации 31 происшествия за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 1 июля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 25 пожаров. Из них было 11 техногенных и еще 14 загораний сухой растительности. Об этом сообщили в донском МЧС.

Также донские спасатели ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий. Всего к работам привлекались 260 человек и 65 единиц спецтехники.

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