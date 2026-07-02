Ветераны СВО из Красноярска стали призерами чемпионата по профмастерству «Абилимпикс»

В Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Всего его посетило свыше 2 тысяч человек. Участники и эксперты демонстрировали свои навыки и мастерство в 21 востребованной компетенции. По итогам победителями стали 63 конкурсанта. Красноярский край на соревнованиях представляли 8 ветеранов СВО, трое из них стали призерами. Так, Вадим Ильин занял 2 место в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре», Михаил Наделяев — 3 место в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей», Елисей Обедин — 3 место в компетенции «Оператор БПЛА». До СВО дроны были моим увлечением. На фронте пришлось применять эти навыки по‑настоящему — в штурмовых задачах дел хватало. А теперь вот выступил на чемпионате «Абилимпикс» и занял третье место в компетенции «Оператор БПЛА». Путь к этому был непростым: полтора года провёл на коляске, только‑только начал уверенно вставать на ноги. Но сдаваться — не про меня: шаг за шагом возвращаюсь в строй и доказываю, что возможности никуда не исчезают — просто становятся другими«, — поделился впечатлениями Елисей Обедин. Помимо основных соревновательных компетенций, конкурсанты могли попробовать силы в семи демонстрационных — среди них “Промышленная робототехника”, “Монтажник радиоэлектронной аппаратуры”, “Архитектор будущего — нейросетевое искусство” и другие. Также участникам были доступны профтестирование и знакомство с новыми профессиями. Параллельно с соревнованиями прошла деловая программа. Ее 27 июня открыло пленарное заседание “От реабилитации к профессии: эффективные механизмы и решения для ветеранов СВО с инвалидностью”. В ходе мероприятия обсудили вопросы профессиональной и социальной реабилитации ветеранов боевых действий, доступности среднего профессионального и высшего образования, профессиональной адаптации, а также новые возможности трудоустройства для участников СВО с инвалидностью.