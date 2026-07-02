Автобусы в Хабаровске проверили на удобство для маломобильных пассажиров

В Хабаровске проверяют, насколько городской транспорт удобен для маломобильных пассажиров, пожилых людей и родителей с колясками. Рейды проводят специалисты управления промышленности и транспорта по поручению мэра Сергея Кравчука, сообщили в городской администрации.
К проверкам привлекают представителей общественных организаций, которые защищают интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. Во время одного из последних рейдов специалисты оценили работу автобусов на маршруте № 25.
Главное внимание уделяли тому, как автобусы подходят к остановкам, насколько близко они подъезжают к бордюру и работают ли голосовые объявления. Для незрячих пассажиров это не мелочь, а условие самостоятельного передвижения по городу.
«Нам важно, чтобы автобусы подъезжали максимально близко к бордюру. Ещё один важный вопрос — объявление остановок», — рассказала председатель местной организации Всероссийского общества слепых Марина Лысенко.
В управлении промышленности и транспорта отметили, что такие рейды проводят регулярно — как по плану, так и после обращений хабаровчан. После проверок замечания разбирают с перевозчиками на еженедельных совещаниях в администрации города.