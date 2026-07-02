Создание мощных квантовых компьютеров на нейтральных атомах упростили

Как отмечают ученые, нейтральные атомы являются одной из самых перспективных платформ для создания квантовых компьютеров. Это связано с тем, что кубиты на базе подобных квантовых объектов очень стабильны и при этом ими можно легко манипулировать при помощи оптических ловушек. С другой стороны, нейтральные атомы взаимодействуют друг с другом лишь на небольших расстояниях, что не позволяет напрямую передавать квантовые состояния между далекими друг от друга кубитами.