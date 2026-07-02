Бразильский защитник Игор Ногейра подписал контракт с «Ростовом»

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с защитником Игором Ногейрой на два года. Бразилец присоединился к клубу в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Профессиональную карьеру футболист начал в Бразилии, в юношеском и молодежном возрасте выступал за «Флуминенсе» и «Фигейренсе». Впоследствии он играл за португальские клубы «Санта-Клара», «Жил Висенте» и «Шавиш», а также за мексиканский «Масатлан».
С лета 2024 года Игор Ногейра играл за азербайджанский «Сабах», в составе которого дважды завоевал Кубок страны — в сезонах 2024/25 и 2025/26 — и стал чемпионом Азербайджана в минувшем сезоне. Всего за «Сабах» бразилец провел 62 матча и забил четыре гола. Контракт с азербайджанским клубом истёк в текущее трансферное окно.