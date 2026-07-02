Бразильский защитник Игор Ногейра подписал контракт с «Ростовом»

С лета 2024 года Игор Ногейра играл за азербайджанский «Сабах», в составе которого дважды завоевал Кубок страны — в сезонах 2024/25 и 2025/26 — и стал чемпионом Азербайджана в минувшем сезоне. Всего за «Сабах» бразилец провел 62 матча и забил четыре гола. Контракт с азербайджанским клубом истёк в текущее трансферное окно.