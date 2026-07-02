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В аэропорту «Красноярск» в июне у пассажиров изъяли 427 килограммов «запрещенки»

В красноярском аэропорту в июне выявили 23 нарушения законодательства в области карантина растений.

В красноярском аэропорту в июне выявили 23 нарушения законодательства в области карантина растений. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

За месяц специалисты ведомства проверили 258 международных пассажирских рейсов. В ручной клади и багаже авиапассажиров нашли 427 кг продукции растительного происхождения, запрещенной к ввозу в Россию. Среди нее были овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и чай.

Продукты везли пассажиры, прибывшие рейсами из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

В Россельхознадзоре отметили, что продукция не соответствовала фитосанитарным требованиям России. Ее изъяли и уничтожили.