В аэропорту «Красноярск» в июне у пассажиров изъяли 427 килограммов «запрещенки»

За месяц специалисты ведомства проверили 258 международных пассажирских рейсов. В ручной клади и багаже авиапассажиров нашли 427 кг продукции растительного происхождения, запрещенной к ввозу в Россию. Среди нее были овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и чай.