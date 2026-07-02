В Госдуме оценили эффективность атаки ВС РФ по Украине 2 июля

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные провели массированную атаку по объектам на Украине. Удары проводили высокоточными ракетами воздушного, наземного и морского базирования. Среди пораженных целей — предприятия по выпуску ракет, боеприпасов, БПЛА.
Колесник подчеркнул, что ВСУ необходимо лишить возможности передвигаться в сторону фронта. По его словам, нужно остановить технику — танки, БТР, авиацию и любую другую механику, которая работает на любых фракциях нефти.
«Этим сейчас занимаются наши вооруженные силы. Сегодняшний удар был крайне эффективным. И тут уже дело не в ответах. Просто нужно наносить удары по таким объектам, которые влияют на боеготовность ВСУ», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о ситуации на фронте. По его данным, российские подразделения стягивают кольцо вокруг Славянско-Краматорской агломерации, наступая сразу с нескольких сторон. В центральной части зоны боевых действий армия пытается разрезать группировку ВСУ на две части. На добропольском направлении войска уже вышли на окраины Доброполья. Как отметил журналист, за этим населенным пунктом у противника больше нет подготовленных оборонительных рубежей.