В Госдуме оценили эффективность атаки ВС РФ по Украине 2 июля

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о ситуации на фронте. По его данным, российские подразделения стягивают кольцо вокруг Славянско-Краматорской агломерации, наступая сразу с нескольких сторон. В центральной части зоны боевых действий армия пытается разрезать группировку ВСУ на две части. На добропольском направлении войска уже вышли на окраины Доброполья. Как отметил журналист, за этим населенным пунктом у противника больше нет подготовленных оборонительных рубежей.