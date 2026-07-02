Жителей Красноярского края предупреждают о возможном выходе медведей к населенным пунктам

Как отметили в ведомстве, летом вероятность таких встреч традиционно возрастает. В связи с этим в регионе принято решение о регулировании численности 76 бурых медведей. Охотпользователям поручено принимать меры, чтобы не допустить выхода животных к населенным пунктам и полностью освоить установленные квоты добычи.