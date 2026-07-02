Жителей Красноярского края предупреждают о возможном выходе медведей к населенным пунктам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство природных ресурсов и лесного комплекса края призвало жителей соблюдать осторожность из-за участившихся случаев появления бурых медведей вблизи населенных пунктов и встреч с хищниками в лесу.
Как отметили в ведомстве, летом вероятность таких встреч традиционно возрастает. В связи с этим в регионе принято решение о регулировании численности 76 бурых медведей. Охотпользователям поручено принимать меры, чтобы не допустить выхода животных к населенным пунктам и полностью освоить установленные квоты добычи.
В министерстве подчеркнули, что государственные охотничьи инспекторы оперативно реагируют на сообщения о появлении медведей рядом с жилыми домами и дачами, а безопасность граждан в населенных пунктах обеспечивают сотрудники полиции.
Жителям рекомендуют внимательно осматривать местность перед отдыхом на природе, избегать мест, где обнаружены следы медведя, передвигаться по открытым участкам леса и не оставлять после себя пищевые отходы.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что в Красноярском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем посещение лесов ограничено.
О случаях выхода медведей к населенным пунктам или встречах с хищником необходимо сообщать по телефону 112 либо в полицию.