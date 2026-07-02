Семеновское коммунальное предприятие возместит более 1,5 млн рублей ущерба, причиненного реке Белбаж

«На основе полученных данных специалистами Росприроднадзора был произведен расчет вреда, причиненного водному объекту, который составил более 1,5 млн рублей. В адрес нарушителя было направлено претензионное письмо, однако возместить ущерб добровольно юридическое лицо отказалось», — говорится в сообщении.