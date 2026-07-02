Семеновское коммунальное предприятие возместит более 1,5 млн рублей ущерба, причиненного реке Белбаж

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия и вынес решение взыскать с МП «Ильино-Заборское ЖКХ» ущерб, причиненный реке Белбаж. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Многочисленные проверки очистных сооружений предприятия, реконструированных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», выявляли нарушения экологических требований. Предприятие привлекалось к административной ответственности.
В 2024 году при отборе проб сточной воды были зафиксированы превышения допустимых сбросов загрязняющих веществ по железу, марганцу, меди, нефтепродуктам и другим веществам.
Повторная проверка в 2025 году вновь выявила превышения. Также было установлено, что сточные воды предприятия загрязняют реку Белбаж.
«На основе полученных данных специалистами Росприроднадзора был произведен расчет вреда, причиненного водному объекту, который составил более 1,5 млн рублей. В адрес нарушителя было направлено претензионное письмо, однако возместить ущерб добровольно юридическое лицо отказалось», — говорится в сообщении.
Суд подтвердил правомерность требований надзорного органа. МП «Ильино-Заборское ЖКХ» обязано возместить всю сумму ущерба.
Ранее сообщалось, что с коммунального предприятия в Первомайске взыщут 1,5 млн рублей за загрязнение реки Умочь.