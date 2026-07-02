В Калининграде госпитализировали женщину после конфликта на пляже

По информации местных пабликов во «Вконтакте», инцидент произошел на пляже «Сокольники». Посетители попросили женщину из проката сапбордов сделать музыку потише, но в ответ она начала проявлять агрессию. Одну из отдыхающих, снимавшую все на телефон, женщина побила кулаками.