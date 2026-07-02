В Калининграде госпитализировали женщину после конфликта на пляже

КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Женщину, избитую на пляже в Зеленоградске, доставили в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
«Женщина находится в больнице скорой помощи в Калининграде с сотрясением головного мозга», — сказали в ведомстве.
По информации местных пабликов во «Вконтакте», инцидент произошел на пляже «Сокольники». Посетители попросили женщину из проката сапбордов сделать музыку потише, но в ответ она начала проявлять агрессию. Одну из отдыхающих, снимавшую все на телефон, женщина побила кулаками.
В управлении МВД по Калининградской области заявили, что выясняют обстоятельства случившегося.
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