В Гвардейском округе микроавтобус врезался в три припаркованных автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области.
По предварительным данным, ДТП произошло во вторник, 1 июля, около 18:15 на 13-м километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой». Водитель микроавтобуса «Ивеко» допустил наезд на три автомобиля, припаркованных на обочине.
В результате аварии телесные повреждения получили четыре участника дорожного движения. Информация об их состоянии уточняется.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины.
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