Адвокат сказала, кому из белорусов не заменят отпуск денежной компенсацией

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, кому из белорусов не заменят отпуск денежной компенсацией. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Как поясняет специалист, трудовой отпуск можно заменить денежной компенсацией. Но полностью от отпуска с получением компенсации отказаться нельзя.
По статье 161 Трудового кодекса, часть трудового отпуска (как основного, так и дополнительного), которая превышает 21 день, может быть заменена компенсацией. В случае разделения отпуска на части или определенное количество дней из этой части можно заменить на компенсацию. Но важно, чтобы сотрудник за год использовал трудовой отпуск продолжительностью не менее 21 дня.
— Таким образом, работник должен фактически использовать 21 календарный день трудового отпуска. Остальная его часть может быть заменена денежной компенсацией, — пояснила адвокат.
По словам Виктории Романчиковой, некоторым работникам не заменят отпуск на компенсацию. Это сотрудники, моложе 18 лет, беременные женщины, работники, которые признаны инвалидам, работники за работу в зонах радиоактивного загрязнения.
Не допускается замена дополнительных отпусков денежной компенсацией за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.
Ранее адвокат сказал, может ли бывший муж прописать свою новую супругу в общую с бывшей женой квартиру.
Кстати, адвокат сказала про матпомощь белорусским пенсионерам от бывшего работодателя.
Кроме того, Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 2 июля.