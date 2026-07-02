Адвокат сказала, кому из белорусов не заменят отпуск денежной компенсацией

По статье 161 Трудового кодекса, часть трудового отпуска (как основного, так и дополнительного), которая превышает 21 день, может быть заменена компенсацией. В случае разделения отпуска на части или определенное количество дней из этой части можно заменить на компенсацию. Но важно, чтобы сотрудник за год использовал трудовой отпуск продолжительностью не менее 21 дня.