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В Крыму четыре города и три района остались без электричества

Частичное отключение света затронуло Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Евпаторию, а также Джанкойский, Черноморский и Сакский районы Крыма.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Республике Крым произошли частичные отключения в системе энергоснабжения, затронувшие четыре города и три района. Причиной инцидента стало внешнее воздействие, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

По данным главы регионального правительства, подача электроэнергии временно прекращена в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и Евпатории (включая городской округ), а также в Джанкойском, Черноморском и Сакском районах.

Власти планируют частично возобновить подачу электричества в пострадавших муниципалитетах в течение суток. Однако, как подчеркнул Гоцанюк, из-за сложности восстановительных работ сроки завершения ремонта могут быть скорректированы.

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