В Крыму четыре города и три района остались без электричества

В Республике Крым произошли частичные отключения в системе энергоснабжения, затронувшие четыре города и три района. Причиной инцидента стало внешнее воздействие, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
По данным главы регионального правительства, подача электроэнергии временно прекращена в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и Евпатории (включая городской округ), а также в Джанкойском, Черноморском и Сакском районах.
Власти планируют частично возобновить подачу электричества в пострадавших муниципалитетах в течение суток. Однако, как подчеркнул Гоцанюк, из-за сложности восстановительных работ сроки завершения ремонта могут быть скорректированы.