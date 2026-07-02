Депутаты Заксобрания обеспокоены нападениями собак на копытных в заповеднике «Столбы»

В ходе заседания комитета по природным ресурсам и экологии депутаты Законодательного Собрания Красноярского края предложили внести поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Так, из-под действия закона № 498 предлагается вывести все особо охраняемые природные территории, ведь только за последние 5 лет на «Красноярских Столбах» зафиксировали 131 случай гибели копытных от нападения собак.
По словам председателя комитета Виталия Дроздова, закон работает в населенных пунктах, но для заповедников и природных парков нужна другая стратегия:
«У нас есть замечательный национальный парк “Столбы”. Он находится практически в черте Красноярска, и дикие животные здесь массово страдают от нападения безнадзорных собак. До появления федерального регулирования инспекторы нацпарка занимались своей прямой обязанностью: охраняли диких, краснокнижных животных, в том числе и от бродячих собак. После вступления федерального закона, как ни парадоксально, инспекторы должны этих бродячих собак как-то отлавливать в лесу, стерилизовать, потом, видимо, возвращать в прежние места обитания, где они опять нападают. Чтобы защитить заповедники, природные парки, дикую природу, мы будем предлагать федеральным законодателям для особо охраняемых природных территорий оставить действующий там особый режим, чтобы у них была возможность исполнять свои прямые обязанности».