Депутаты Заксобрания обеспокоены нападениями собак на копытных в заповеднике «Столбы»

«У нас есть замечательный национальный парк “Столбы”. Он находится практически в черте Красноярска, и дикие животные здесь массово страдают от нападения безнадзорных собак. До появления федерального регулирования инспекторы нацпарка занимались своей прямой обязанностью: охраняли диких, краснокнижных животных, в том числе и от бродячих собак. После вступления федерального закона, как ни парадоксально, инспекторы должны этих бродячих собак как-то отлавливать в лесу, стерилизовать, потом, видимо, возвращать в прежние места обитания, где они опять нападают. Чтобы защитить заповедники, природные парки, дикую природу, мы будем предлагать федеральным законодателям для особо охраняемых природных территорий оставить действующий там особый режим, чтобы у них была возможность исполнять свои прямые обязанности».