В Красноярске открылся музей, посвящённый специальной военной операции

Сейчас музей работает по средам и воскресеньям с 10:00 до 18:00. Вход свободный. Все желающие могут не только увидеть экспозиции, но и лично пообщаться с ветеранами боевых действий, которые готовы ответить на вопросы и поделиться своим опытом.