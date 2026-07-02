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В Красноярске открылся музей, посвящённый специальной военной операции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начал работу музей, посвящённый специальной военной операции.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начал работу музей, посвящённый специальной военной операции.

Он расположился на улице Северо-Енисейская, 48. Создателем выступила ветеранская организация «Сибирь», объединившая людей, которые лично знают, что такое война.

Перед открытием помещение освятил священник отец Михаил.

Среди экспозиций в музее представлена форма солдат, медали, автоматы и другие предметы, привезённые из зоны боевых действий. В отличие от классических музеев, большинство экспонатов можно брать руками — это позволяет лучше понять, с чем ежедневно сталкиваются бойцы.

Как сообщают организаторы: «Ранее мы ездили по школам, сейчас планируем проводить “Уроки мужества” и “Разговоры о важном” здесь. Детям важно не только слышать, но, и увидеть и потрогать своими руками».

Особое место в музее — комната памяти. На её стенах размещены портреты более ста красноярцев, погибших в ходе специальной военной операции. Каждый посетитель может получить свечу и поставить её в память о близких.

Сейчас музей работает по средам и воскресеньям с 10:00 до 18:00. Вход свободный. Все желающие могут не только увидеть экспозиции, но и лично пообщаться с ветеранами боевых действий, которые готовы ответить на вопросы и поделиться своим опытом.

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