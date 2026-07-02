Более 1,5 млн рублей взыскали за ущерб реке Белбаж в Нижегородской области

Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Арбитражный суд региона поддержал позицию ведомства и постановил взыскать с МП «Ильино-Заборское ЖКХ» (ныне — МП «Горводоканал») более 1,5 млн рублей ущерба, причинённого реке Белбаж.
Проверки очистных сооружений, модернизированных в рамках проекта «Оздоровление Волги», неоднократно фиксировали превышения допустимых сбросов по железу, марганцу, меди, нефтепродуктам и другим веществам. Нарушения выявлялись как в 2024, так и в 2025 году, при этом специалисты установили негативное влияние сточных вод на реку.
После отказа предприятия добровольно компенсировать вред Росприроднадзор направил претензию, а затем обратился в суд. Суд подтвердил правомерность требований и обязал предприятие выплатить всю сумму ущерба.
Ранее сообщалось, что 1,5 млн рублей взыщут за загрязнение реки в Нижегородской области.