Температура поверхности Мирового океана в июне побила исторический рекорд

Средняя температура поверхности Мирового океана в июне 2026 года достигла рекордных 20,98 градуса. Об этом сообщили в европейской службе мониторинга Copernicus Marine, пишет ТАСС.
Предыдущий максимум для июня был зафиксирован в 2024 году и составлял 20,89 градуса. По данным специалистов, рост температуры связан с глобальным потеплением и влиянием климатического явления Эль-Ниньо.
Директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо отметил, что в ближайшие месяцы могут быть установлены новые температурные рекорды.
Кроме того, по оценке экспертов, первое полугодие 2026 года стало вторым самым теплым за всю историю наблюдений, уступив только аналогичному периоду 2024 года.