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Глава Кстовского района прокомментировал смертельную атаку БПЛА 2 июля

Иван Уланов выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего, подчеркнув, что никакие слова не способны смягчить тяжесть такой утраты.

Глава администрации Кстовского района Иван Уланов прокомментировал последствия атаки БПЛА, случившейся в ночь на 2 июля. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в своих социальных сетях.

По данным, озвученным ранее, над территорией Нижегородской области силами ПВО было ликвидировано 30 беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента зафиксированы небольшие повреждения промышленного объекта и ряда жилых зданий. Трагическим итогом происшествия стала гибель одного человека.

Иван Уланов выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего, подчеркнув, что никакие слова не способны смягчить тяжесть такой утраты. Кроме того, в ходе атаки травмы получили ещё четыре человека — один из них был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после атаки БПЛА 2 июля.

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