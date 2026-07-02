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Подписан приказ о комплексном развитии территории в Кировском районе Перми

Краевое минимущество приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки «ДДК им. Кирова» и по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми. Общая площадь КРТ — 19,9 га. Приказ опубликован на сайте краевого правительства.

Источник: Коммерсантъ

Краевое минимущество приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки «ДДК им. Кирова» и по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми. Общая площадь КРТ — 19,9 га. Приказ опубликован на сайте краевого правительства.

В рамках КРТ за счет инвестора будут расселены девять ветхих и аварийных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. м, построено новое жилье, улично-дорожная сеть, общественный центр и спортивная площадка. Нефункционирующее здание ДДК в границы КРТ не входит. Существующие сквер и парк в границах проекта будут благоустроены.

Предельный срок реализации проекта составит 15 лет со дня заключения договора о КРТ.