Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Проснулись от взрывов»: что известно об атаке БПЛА на Нижегородскую область

Во время налета погиб один человек, есть пострадавшие, повреждены промышленный объект и жилые дома. Собрали всю актуальную информацию.

Источник: Живем в Нижнем

С ночи 2 июля средства ПВО отражает массированную атаку беспилотников в Нижегородской области. В результате налета погиб один человек, есть пострадавшие, повреждены жилые дома и промышленный объект. Восстанавливаем хронологию событий и рассказываем, как регион приходит в себя после удара.

Что произошло?

Нижегородское МЧС около 23:00 1 июля разослало предупреждение о беспилотной опасности. С ночи дежурные средства ПВО отражают налет дронов — на данный момент сбито 30 БПЛА. По информации Минобороны, всего на территории России с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля уничтожены 327 украинских беспилотников.

К сожалению, вновь не обошлось без жертв. В результате ночной атаки погиб один мирный житель, рассказали губернатор Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — написал глава Нижегородской области.

Еще четыре жителя региона получили ранения, одному из них потребовалась госпитализация. Во время налета произошли некритические повреждения промышленного объекта, а также нескольких жилых домов. Сейчас проводится оценка последствий атаки беспилотников, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Туда же направились сотрудники областной прокуратуры — они следят за процессом ликвидации последствий налета. Надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от БПЛА.

По данным на 8:00, работа средств противовоздушной обороны в регионе продолжается.

Грохот и звуки взрывов.

Утром 2 июля жители Кстовского района проснулись от звуков взрывов. Их с самого утра услышали жители разных уголков города. Одна из местных жительниц города написала, что в 4 утра услышала мощный грохот. Кроме того, кстовчане заметили заметили столб дыма в небе.

Страшные звуки 2 июля услышали не только на территории присоединенного к Нижнему Новгороду района. О грохоте также рассказали жители ЖК «Анкудиновский парк», Кузнечихи и Приокского района, недалеко от парка «Швейцария». Некоторые нижегородцы обратили внимание на то, что у них дрожали окна от звуковой волны.

Ограничения в аэропорту.

В 3:00 в нижегородском аэропорту имени Чкалова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В воздушной гавани заявили, что работают с пассажирами.

«В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости будут предоставляться напитки, питание, мягкий инвентарь», — добавили представители нижегородского аэропорта.

Граждан просят следить за актуальным расписанием рейсов. По данным онлайн-табло, задерживаются пять рейсов на вылет. Речь идет о самолетах, направляющихся в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москву и Сочи. По тем же направлениям задерживаются рейсы на прилет.

В 10:28 нижегородский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов после снятия ограничений. Сейчас воздушная гавань работает в нормальном режиме.

Напомним, на прошлой неделе на территории большого Нижнего Новгорода в ходе атаки БПЛА погибли два человека, еще двое получили травмы. Обо всем, что известно о налете беспилотников 24 июня, можно прочитать здесь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше