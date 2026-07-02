«Проснулись от взрывов»: что известно об атаке БПЛА на Нижегородскую область

Страшные звуки 2 июля услышали не только на территории присоединенного к Нижнему Новгороду района. О грохоте также рассказали жители ЖК «Анкудиновский парк», Кузнечихи и Приокского района, недалеко от парка «Швейцария». Некоторые нижегородцы обратили внимание на то, что у них дрожали окна от звуковой волны.