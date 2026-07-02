«Проснулись от взрывов»: что известно об атаке БПЛА на Нижегородскую область

С ночи 2 июля средства ПВО отражает массированную атаку беспилотников в Нижегородской области. В результате налета погиб один человек, есть пострадавшие, повреждены жилые дома и промышленный объект. Восстанавливаем хронологию событий и рассказываем, как регион приходит в себя после удара.
Что произошло?
Нижегородское МЧС около 23:00 1 июля разослало предупреждение о беспилотной опасности. С ночи дежурные средства ПВО отражают налет дронов — на данный момент сбито 30 БПЛА. По информации Минобороны, всего на территории России с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля уничтожены 327 украинских беспилотников.
К сожалению, вновь не обошлось без жертв. В результате ночной атаки погиб один мирный житель, рассказали губернатор Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
«Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — написал глава Нижегородской области.
Еще четыре жителя региона получили ранения, одному из них потребовалась госпитализация. Во время налета произошли некритические повреждения промышленного объекта, а также нескольких жилых домов. Сейчас проводится оценка последствий атаки беспилотников, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Туда же направились сотрудники областной прокуратуры — они следят за процессом ликвидации последствий налета. Надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от БПЛА.
По данным на 8:00, работа средств противовоздушной обороны в регионе продолжается.
Грохот и звуки взрывов.
Утром 2 июля жители Кстовского района проснулись от звуков взрывов. Их с самого утра услышали жители разных уголков города. Одна из местных жительниц города написала, что в 4 утра услышала мощный грохот. Кроме того, кстовчане заметили заметили столб дыма в небе.
Страшные звуки 2 июля услышали не только на территории присоединенного к Нижнему Новгороду района. О грохоте также рассказали жители ЖК «Анкудиновский парк», Кузнечихи и Приокского района, недалеко от парка «Швейцария». Некоторые нижегородцы обратили внимание на то, что у них дрожали окна от звуковой волны.
Ограничения в аэропорту.
В 3:00 в нижегородском аэропорту имени Чкалова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В воздушной гавани заявили, что работают с пассажирами.
«В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости будут предоставляться напитки, питание, мягкий инвентарь», — добавили представители нижегородского аэропорта.
Граждан просят следить за актуальным расписанием рейсов. По данным онлайн-табло, задерживаются пять рейсов на вылет. Речь идет о самолетах, направляющихся в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москву и Сочи. По тем же направлениям задерживаются рейсы на прилет.
В 10:28 нижегородский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов после снятия ограничений. Сейчас воздушная гавань работает в нормальном режиме.
Напомним, на прошлой неделе на территории большого Нижнего Новгорода в ходе атаки БПЛА погибли два человека, еще двое получили травмы. Обо всем, что известно о налете беспилотников 24 июня, можно прочитать здесь.