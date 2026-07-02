Власти обещают помочь турбизнесу Севастополя сложный сезон

Стороны обсудили текущую ситуацию в отрасли, вопросы возврата средств за отмененные бронирования, кредитной нагрузки, налоговых и арендных обязательств, а также возможные меры поддержки бизнеса.
Встреча прошла в формате открытого диалога. Участники рынка — отельеры, туроператоры, перевозчики и рестораторы — рассказали о трудностях, с которыми столкнулась туристическая сфера. В их числе — снижение турпотока, рост числа отмен бронирований и необходимость сохранять коллективы в условиях повышенной нагрузки на бизнес.
Начальник Управления туризма Анастасия Кравцова отметила, что профильные ведомства совместно с департаментом экономического развития, Минэкономразвития России, Республикой Крым, банковским сектором и другими организациями прорабатывают комплексные меры поддержки по разным направлениям.
В ходе встречи обсуждались возможные решения, связанные с контрольно-надзорной деятельностью, штрафными санкциями при отмене бронирований, сроками исполнения обязательств по возврату денежных средств за отмененные бронирования, а также взаимодействием с банками и финансовыми организациями. Прямой диалог с бизнесом, содействие команды губернатора Севастополя и готовность крупных банков подключаться к решению этих вопросов позволяют рассчитывать, что в ближайшее время мы сможем перейти от обсуждения к практической реализации мер поддержки. Мы считаем предложения отрасли обоснованными и соразмерными сложившейся ситуации и будем прилагать все усилия, чтобы совместно выйти на положительные решения и минимизировать издержки для бизнеса, — подчеркнула Анастасия Кравцова. Отдельное внимание уделили финансовым инструментам, которые уже доступны предпринимателям. Севастопольский фонд микрофинансирования снизил ставку для представителей сферы туризма, общественного питания и гостеприимства. Предприниматели могут обратиться за льготным микрозаймом по ставке 3% годовых на срок до 36 месяцев. Максимальная сумма займа составляет 5 млн рублей.
Средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов, модернизацию производства, приобретение оборудования и другие потребности, связанные с предпринимательской деятельностью. При необходимости бизнес может воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда Севастополя.
В департаменте экономического развития подчеркнули, что работа по поиску решений продолжается. Часть вопросов требует согласования с федеральными органами власти, банковским сектором и другими участниками процесса. Мы понимаем, что ситуация непростая. Сотрудники департамента вовлечены в полной мере и отрабатывают проблемные вопросы как на федеральном, так и на региональном уровнях. Видим свою задачу в том, чтобы максимально облегчить нагрузку на бизнес в текущих условиях. Делаем всё необходимое и продолжаем тесно взаимодействовать с предпринимателями, чтобы совместно принимать верные и своевременные решения, — отметила директор департамента экономического развития Наталия Борисова. По итогам встречи стороны договорились выстроить систему постоянного взаимодействия. Такой формат позволит оперативно обмениваться информацией, быстро реагировать на новые вызовы и совместно находить решения для нестандартных ситуаций, с которыми отрасль сталкивается впервые.