Власти обещают помочь турбизнесу Севастополя сложный сезон

В ходе встречи обсуждались возможные решения, связанные с контрольно-надзорной деятельностью, штрафными санкциями при отмене бронирований, сроками исполнения обязательств по возврату денежных средств за отмененные бронирования, а также взаимодействием с банками и финансовыми организациями. Прямой диалог с бизнесом, содействие команды губернатора Севастополя и готовность крупных банков подключаться к решению этих вопросов позволяют рассчитывать, что в ближайшее время мы сможем перейти от обсуждения к практической реализации мер поддержки. Мы считаем предложения отрасли обоснованными и соразмерными сложившейся ситуации и будем прилагать все усилия, чтобы совместно выйти на положительные решения и минимизировать издержки для бизнеса, — подчеркнула Анастасия Кравцова. Отдельное внимание уделили финансовым инструментам, которые уже доступны предпринимателям. Севастопольский фонд микрофинансирования снизил ставку для представителей сферы туризма, общественного питания и гостеприимства. Предприниматели могут обратиться за льготным микрозаймом по ставке 3% годовых на срок до 36 месяцев. Максимальная сумма займа составляет 5 млн рублей.