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Почти полтонны продуктов изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярск

В аэропорту «Красноярск» в июне 2026 года выявлено 23 случая нарушения законодательства в области карантина растений.

Источник: Комсомольская правда

В июне 2026 года в аэропорту Красноярска сотрудники краевого Россельхознадзора проконтролировали 258 пассажирских международных рейса. Как сообщила пресс-служба ведомства, за месяц из ручной клади и багажа специалисты изъяли 427 кг запрещенных к ввозу продуктов.

В списке: овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис, чай. Груз, который не соответствовал фитосанитарным требованиям Российской Федерации, уничтожили в специально оборудованной печи.

Всего за первый месяц лета специалисты выявили 23 нарушения карантинных правил. Пассажиры прибыли в Красноярск из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.