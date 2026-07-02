Почти полтонны продуктов изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярск

В июне 2026 года в аэропорту Красноярска сотрудники краевого Россельхознадзора проконтролировали 258 пассажирских международных рейса. Как сообщила пресс-служба ведомства, за месяц из ручной клади и багажа специалисты изъяли 427 кг запрещенных к ввозу продуктов.
В списке: овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис, чай. Груз, который не соответствовал фитосанитарным требованиям Российской Федерации, уничтожили в специально оборудованной печи.
Всего за первый месяц лета специалисты выявили 23 нарушения карантинных правил. Пассажиры прибыли в Красноярск из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.