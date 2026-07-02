В Челябинске ускорят ремонт моста через Миасс по Черкасской. В Челябинске продолжается реконструкция моста через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Алексей Текслер осмотрел новый объект, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Мост построили в 1942 году. Его строительная длина — 75,56 метра, проект предусматривает три полосы движения, трамвайный путь, тротуары и освещение. По контракту объект должны сдать в 2027 году, но работы идут с опережением. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу запустить движение уже в этом году.
На сегодняшний день завершены сооружение опор, монтаж балок пролетных строений, переустройство инженерных сетей. Готовность наружного освещения — 50%. Впереди — устройство мостового полотна и строительство трамвайного пути.
Всего в этом году в Челябинске планируют отремонтировать более 35 километров дорог. Общий объем финансирования составит 2,85 миллиарда рублей. Среди крупных проектов — улица Братьев Кашириных, проспект Победы, улицы Кузнецова, Копейское шоссе.
Отдельное внимание уделено строительству новых дорог, в том числе улицы Клайна и дороги от улицы Обуховской до улицы Горелова. Также приведут в порядок около 100 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Появится более 600 новых светильников.
«Обсудили и работы в 2027 году. В планах — продлить улицы Братьев Кашириных в сторону поселка Западного. Это будет новая дорога. В прошлом году мы открыли проезд по новой дороге между улицей Северной и Новоградским трактом и, соответственно, продолжаем работы, увеличивая возможность движения между Западным и Челябинском. В этом году планируется расширение кольца у дамбы, что, в общем, частично решит вопросы с пробками», — отметил глава города.
Также в этом году планируют отремонтировать и построить 56 объектов улично-дорожной сети. 25 из которых будет обеспечено финансированием за счет национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Мы уже приступили к значительному ремонту внутриквартальных проездов. Всего будет отремонтировано в этом году порядка 100 тысяч квадратных метров в совершенно разных районах города Челябинска», — рассказал мэр Алексей Лошкин.
В следующем году начнется продление улицы Братьев Кашириных в сторону поселка Западного и ремонт улицы Якоминки — одной из ключевых въездных трасс. Губернатор Алексей Текслер держит дорожную кампанию на особом контроле. Он подчеркнул, что в целом по региону в этом году отремонтируют более 700 километров дорог. Значительный объем работ сосредоточен на юге области.
Параллельно реализуются проекты по обновлению наружного освещения в рамках программы «Светлый город», что позволяет комплексно решать задачи транспортной доступности, комфорта и безопасности жителей.
Ранее Алексей Текслер осмотрел путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово. На эту проблему обратили внимание жители поселка, поэтому вопрос включили в соответствующие региональные программы, в народную программу партии «Единая Россия». В прошлом году в Новосинеглазово провели ремонт улиц и дорог, в том числе улицу Челябинскую, в рамках комплексных решений.