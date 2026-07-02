График выплат воронежцам детских пособий и пенсий изменится в июле

В июле в Воронежской области изменятся сроки выплат детских пособий и пенсий. Некоторые из дат доставки выпадают на выходные дни, поэтому деньги переведут заранее. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России в четверг, 2 июля.
Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребёнка до трёх лет поступит на карты родителей 3 июля.
Пенсии с датой доставки 5 числа также будут зачислены 3 июля, а те, что назначены на 12 число — 10 июля.
Сроки выплат остальных детских пособий и пенсий останутся прежними.
Воронежцам напомнили, что зачисление средств на карты «МИР» производится не в конкретный промежуток времени, а в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, нужно дождаться их до конца дня.