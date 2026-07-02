Комиссия отклонила все заявки на концессию стадиона «Факела» в центре Воронежа

На участие в тендере заявились московские ООО СК «Трансрегион» и ООО «Смоленск-спорт». Комиссия не допустила первую компанию, поскольку та не предоставила выписку из ЕГРЮЛ. «Смоленск-спорт» приложил к документам письмо от госкорпорации «ВЭБ. РФ», в котором последняя подтверждала готовность софинансирования проекта в объеме 5%. Уточнялось, что госкорпорация готова вложить средства в строительство нового стадиона после ряда согласований, что, по мнению комиссии, не подтверждает возможность «Смоленск-спорта» финансово обеспечить реализацию концессионного соглашения. Также в заявке второй компании не было информации об отсутствии налоговой задолженности.