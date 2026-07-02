В Красноярском крае впервые прошла смена «Наука и технологии»

«Вызовы технологического лидерства, которым сегодня нужно соответствовать, — это зона ответственности в первую очередь молодых. Ведь именно они наиболее открыты к инновациям и открытиям. Каждый из вас является держателем технологического решения, которое может существенно изменить практику применения на предприятиях, в органах государственной власти, в социальной сфере. На “Бирюсе” нужно максимально плодотворно использовать время для того, чтобы обменяться идеями и представить свои», — обратился к участникам председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев.