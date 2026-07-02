В Красноярском крае впервые прошла смена «Наука и технологии»

Смена «Наука и технологии» впервые проводилась с 25 по 29 июня на территории инициативной молодежи «Бирюса» в Красноярском крае по национальным проектам «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В течение пяти дней участники проходили обучение и знакомились в том числе с технологиями в аграрном секторе, лесном хозяйстве и недропользовании, а также с нейротехнологиями беспилотных автоматизированных систем. В направлении «Технологии» они изучали возможности использования современного оборудования в различных отраслях. Например, участники узнали об оценке посевной площади с помощью агроботов, применении дронов-опрыскивателей на полях, использовании дронов для мониторинга лесов и дистанционного обследования трубопроводов в недропользовании.
В ходе трека «Промышленный дизайн» состоялся четырехдневный хакатон. Ребята готовили проекты блочно-модульной трансформаторной подстанции, легкого модульного VTOL-самолета «МикроСигма» и системы маркировки городского света. В направлении «Нейротехнологии БАС и ИИ» участники решали задачу создания программной системы для автоматического обнаружения и сопровождения объекта с помощью дронов. Молодые ученые в треке «Наука» предложили проекты трансформации научных сообществ для 11 организаций — от вузов до научных институтов и предприятий.
«Вызовы технологического лидерства, которым сегодня нужно соответствовать, — это зона ответственности в первую очередь молодых. Ведь именно они наиболее открыты к инновациям и открытиям. Каждый из вас является держателем технологического решения, которое может существенно изменить практику применения на предприятиях, в органах государственной власти, в социальной сфере. На “Бирюсе” нужно максимально плодотворно использовать время для того, чтобы обменяться идеями и представить свои», — обратился к участникам председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.