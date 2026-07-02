«Осторожнее на воде и в лесу»: красноярцам и жителям края рассказали о главных рисках июля

В Красноярском крае в июле сохранятся риски происшествий на воде, ландшафтных пожаров, потери людей в лесу и встреч с медведями. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ведомства Евгений Фурса рассказал, что с начала июня на водоемах края погибли 20 человек, в том числе 3 детей. Все погибшие несовершеннолетние были подростками, которые купались без присмотра взрослых.
Основными причинами трагедий на воде остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие контроля за детьми и отказ от спасательных жилетов.
«Еще раз объясните детям, как правильно вести себя у воды. Старайтесь не позволять детям самостоятельно приходить на берег водоема. Помните, подростки зачастую считают себя слишком взрослыми и недооценивают все опасности», — отметил Евгений Фурса.
Также в июле в Красноярском крае местами ожидается высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Сейчас в округах региона действует особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. Они предусматривают ограничения, в том числе на посещение лесов и использование открытого огня. За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для организаций — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.
В МЧС также предупредили о риске потеряться в лесу во время сбора дикоросов. Чаще всего среди пропавших без вести оказываются пожилые люди. Перед походом в лес нужно заранее продумать маршрут, предупредить близких о времени возвращения и проверить прогноз погоды. Туристические походы спасатели рекомендуют заранее регистрировать в МЧС.
Кроме того, в июле сохраняется риск встреч с медведями. Жителям советуют не оставлять пищевые отходы рядом с населенными пунктами, так как они могут привлечь хищников. Детей нельзя отпускать в лес без взрослых. В случае похода в лес специалисты рекомендуют брать с собой предметы, которые создают шум, например свистки или трещотки. Также можно громко разговаривать или петь, чтобы отпугнуть животное.
По прогнозу, солнечная активность в июле будет в основном умеренной, а геомагнитная обстановка спокойной. Исключением может стать 9 июля, когда магнитосфера может достигнуть 4−5 баллов.