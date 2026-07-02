«Осторожнее на воде и в лесу»: красноярцам и жителям края рассказали о главных рисках июля

Также в июле в Красноярском крае местами ожидается высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Сейчас в округах региона действует особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. Они предусматривают ограничения, в том числе на посещение лесов и использование открытого огня. За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для организаций — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.