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Режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 2 июля

За этот период Нижегородскую область атаковали 30 беспилотников.

Режим беспилотной опасности отменили на территории Нижегородской области в четверг, 2 июля. Об этом жителям региона сообщили через SMS-рассылку.

Об угрозе атаки БПЛА сообщили еще ночью 1 июля. За этот период Нижегородскую область атаковали 30 беспилотников. В результате погиб один человек и еще четверо пострадали.

Режим был снят в 11:20 часов утра 2 июля. Нижегородцев просят сообщать в 112 в случае обнаружения обломков беспилотников.

Напомним, что прокуратура поможет пострадавшим от БПЛА нижегородцам.

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