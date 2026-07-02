Режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 2 июля

Режим беспилотной опасности отменили на территории Нижегородской области в четверг, 2 июля. Об этом жителям региона сообщили через SMS-рассылку.
Об угрозе атаки БПЛА сообщили еще ночью 1 июля. За этот период Нижегородскую область атаковали 30 беспилотников. В результате погиб один человек и еще четверо пострадали.
Режим был снят в 11:20 часов утра 2 июля. Нижегородцев просят сообщать в 112 в случае обнаружения обломков беспилотников.
Напомним, что прокуратура поможет пострадавшим от БПЛА нижегородцам.
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