Летняя жара и макияж: как сохранить лицо свежим, а косметику — не поплывшей

С приходом жары меняются потребности кожи. Высокая температура, солнце, кондиционеры и активный образ жизни приводят к потере влаги, поэтому привычный зимний уход может оказаться слишком тяжелым. Если зимой кожа нуждается в более плотных кремах, которые помогают защитить ее от сухости и перепадов температур, то летом лучше делать ставку на легкие сыворотки, флюиды и увлажняющие кремы с комфортной текстурой.