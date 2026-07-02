Пожизненный срок грозит 23-летнему белгородцу за госизмену и призывы к убийству

Следствие считает, что обвиняемый в июле 2024 года стал участником террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. Он «побуждал других лиц к коммуникациям с ее представителем для вступления в ее ряды либо в иную террористическую организацию». Помимо этого, фигурант «проводил информационные акции» в Сети, направленные на оправдание противоправной деятельности, а также призывал к насильственному свержению власти. В августе 2024 года он также опубликовал в мессенджере сообщение, побуждающее к убийству по национальному признаку.