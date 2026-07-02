Автобус № 24 в Волжском изменит схему движения с 6 июля

В городе Волжском Волгоградской области из-за ремонта временно поменяют маршрут автобуса № 24. Общественный транспорт с 6 июля будет делать крюк из-за ремонта возле дома на улице Пушкина, 84. Автобусы временно изменят схему движения и поедут в объезд, сообщили в Волжской автоколонне № 1732.
Новая схема движения.
— Объезд будет осуществляться по улицам 87-й Гвардейской, Мира и 40 лет Победы, — рассказали на предприятии.
На время перекрытия временную остановку автобуса сделают на повороте с улицы Пушкина на улицу 87-й Гвардейской. На улицах Мира и 40 лет Победы остановки не предусмотрены.
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